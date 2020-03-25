Во вторник, 24 марта, в Великобритании объявили жесткий кранатин, что не осталось без внимания пользователей сети

На данный момент известно, что в Соединенном королевстве уже примерно 7000 человек заразились коронавирусом, в связи с чем и были ужесточены меры, пишет Рoliteka.net. Теперь людям нужно оставаться дома, а выходить можно только по уважительной причине.

Новость стали активно обсуждать в соцсетях, а художник Сергей Елкин даже создал карикатуру, как говорится: "И смех, и грех". Так, на картинке предстали герои книги английского автора Артура Конана Дойла - Шерлок Холмс и Доктор Ватсон.

"Холмс, кто это воет там на болоте?", - поинтересовался Ватсон.

"Это сирена сообщает, что в Великобритании карантин", - ответил Холмс.

За три часа пост собрал почти 200 лайков и немного комментариев.

"Собака Басков, сэр", "Ватсон чем-то напоминает Харламова", "Гречка,сэр", "Самое смешное, что это не смешно даже с надписями. Но карикатуристу надо работать сдельно", "Мне кажется что просто граждене Европы надеятся что медицина у них на высоте .в любом случае вылечат. Не Африка же . Вот и не остаются дома", "Наняли собаку Баскервилей для оповещения", "Хоронят собаку Баскервилей...", " - Берримор, что происходит? Ловят каторжника Селдома? - Нет, сэр. Сбежавшего с карантина. - Спасибо, Берримор", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что уважительной причиной на время карантина в Великобритании называют: поход в магазин за товарами первой необходимости, за медицинской помощью или на работу, если работать удаленно нельзя.

При этом допускается возможность выхода на прогулку или занятием спортом.

Также зарываются все магазины без товаров первой необходимости.

Допускаются группы, состоящие только из двух человек, кроме похорон.

Тех, кто нарушит запреты, ждут штрафы.

Напомним также, что коронавирус COVID-19 - наихудшее заболевание, с которым пришлось столкнуться медику из Великобритании Клэр Гераде.

По словам 60-летней Клэр время было ужасным: она потеряла аппетит, а вся еда приобрела металлический привкус. А после заболевания у нее появились язвочки в носу.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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