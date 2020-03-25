В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, двойник которого начал жить собственной жизнью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на «Лентач» в Twitter.

«Во время посещения больницы в Коммунарке дед облачился в специальный защитный костюм и нацепил респиратор. Все-таки в группу риска входит», - говорится в сообщении.

Уточним, что пользователи сети усомнились в том, что это настоящий Путин: днем ранее появилась информация, что хозяин Кремля вместе с семьей решили самоизолироваться в Валдайскую резиденцию из-за угрозы коронавируса.

«Да ладно, специально снимали со спины, потому что двойник не очень похож. Наш дед на Волдае с семьей», «плешивец с "семьёй" свалил на Валдай? Да и лошадку карликовую ему отправили…», «Забыли двойнику сказать просто», «Что за левый дед? Наш обнуленный на Валдае», «Это не тот дед, это какой-то его двойник», «Кто этот Дед ? Банкетный», «что за удмурт?», - пишут они.

До этого мы писали, что известный астролог Влад Росс заявил, что пандемия коронавируса отразится и на России.

Эксперт считает, что в 2020 году с Россией будет происходить тоже самое, что во время перестройки, когда при власти был Михаил Горбачев.

По словам Росса, он еще перед Новым годом прогнозировал обвал российской экономики. Как видим, она обвалилась из-за пандемии коронавируса. Именно из-за этой ситуации обрушились цены на нефть.

«Мы сейчас наблюдаем последний год правления Владимира Путина. Этот год будет последним и для "Единой России". Я вижу большую революцию в 2021 году. В 2022-м Путин, возможно, вообще уйдет из жизни», - заявил Влад Росс.

Напомним, что стало известно, сколько украинцев станут жертвами коронавируса уже через месяц.

А еще Politeka писала, что астролог назвал дату окончания эпидемии в Украине, осталось недолго.

Также Politeka сообщала, что астролог сообщил хорошую новость для Украины о коронавирусе: "переломный месяц".