Влад Росс поделился информацией, когда жизнь в Украине вернется в нормальное русло

Смертельный китайский вирус не способен переносить теплую погоду. Поэтому в жарких странах вирус не смог распространиться

Как только в Украине столбики термометра поднимутся выше +20 градусов, вирус исчезнет.

Все люди, которые боятся столкнуться с коронавирусом могут переждать эпидемию в жарких странах. Идеально для этого подойдут Египет и Объединенные Арабские Эмираты, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Влад Росс обращает внимание на редкие случаи заболевания в Таиланде, Индонезии, где впоследствии коронавирус совсем исчез. Смертельные случаи в этих странах не было зафиксированы, все пациенты выздоровели, а вирус не набрал обороты.

С точки зрения астрологии когда Меркурий покинет знак Рыб, а это произойдет 12 апреля, риск распространения коронавируса сведется к минимуму. Кроме того после 10-го апреля в Украине ожидается потепление, что также притормозит распространение инфекции.

"Хочу успокоить украинцев: коронавируса в нашей стране не будет. Для зодиакального знака Тельца нет никаких указаний на подобные угрозы, а Украина, как известно, под Тельцем. Были предпосылки ожидать эпидемий в странах, находящихся под влиянием Козерога (Китай) и Стрельца (Южная Корея и Италия).", – отметил астролог.

По прогнозу астролога ситуация может осложниться в Иране и Ираке. По его словам украинцам, максимум, угрожают единичные случаи заболевания инфекцией. В отличие от европейцев, украинцы путешествуют значительно меньше из-за нехватки средств, а потому паниковать не стоит.

Также астролог не видит угрозы и от трудовых мигрантов, которые начали возвращаться в Украину.

Тем временем авиакомпании массово отменяют рейсы в страны, где были зафиксированы случаи заражения на коронавирус. Компания МАУ отменила рейсы в 16 стран и советует пассажирам проверять информацию за несколько дней до вылета. Украинцы обескуражены такими новостями и надеются на полное возвращение средств.

Напомним, Польша ввела жесткий контрольная своей границе.

Также Politeka писала:в Киеве объявлен карантин, почему люди возмущены.

Кроме того Politeka писала, что коронавирус неизбежен.