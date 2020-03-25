Российский президент Владимир Путин громко оконфузился

Об этом пишет Politeka.net.

Ажиотаж в социальных сетях произвело фото Владимира Путина в спортивном костюме.

Соответствующий снимок в своем микроблоге Twitter опубликовал блогер Vitauskas.

Известно, что скандальное фото было сделано во время поездки Владимира Путина в инфекционную клинику под Москвой.

"Слышь, карлик, коронавирус есть? А если найду", – говорится в подписи к снимку.

Из-за фото в социальной сети разгорелась нешуточная дискуссия. Некоторые комментаторы обратили внимание на разницу в росте между Путиным и врачем, а другие предположили, что, судя по одежде президента РФ, его уже госпитализировали в клинику.

"Проктолог на каком этаже?", "А ведь мужики в больницах реально в таких костюмах лежат", "Опять в лифте н*срал", "В бронике?", "Слышь ты, вирус, где корона?", "А почему не в маске?", "Судя по костюмчику, дедушку уже положили", - шутят они в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Путин громко оконфузился в разгар эпидемии коронавируса.

Поводом для появления гневных комментариев в социальных сетях стало решение Владимира Путина направить в Италию средства защиты, комплексы для дезинфекции и медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.

Пафосный пост в своем личном микроблоге Twitter опубликовал рядовой российский пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула". Россияне гневно отреагировали на пост Смирнова и отметили, что Владимиру Путину дороже итальянцы, чем жители РФ.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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