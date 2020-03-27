В РФ решили убедить весь мир, что они не злопамятны и щедры

США вышли на первое место по количеству зараженных коронавирусом, и Россия сразу же засуетилась

В Twitter Посольство Российской Федерации укололо американские СМИ за то, что те все чаще публикуют материалы о неблагополучной ситуации в России с коронавирусом и тут же примерило «белое пальто», передает Politeka.

«Простые американцы должны знать – Россия, при необходимости, будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», – написали в твите сотрудники ведомства.

На публикацию обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан, поделившись примером российского «альтруизма и бескорыстия» на своей странице в соцсети.

«Просьба, если пьете кофе, аккуратнее и не ржать, это не анекдот. Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом», – подписал он публикацию.

Отметим, что украинские и русские пользователи по-разному отреагировали на заверения посольства о готовности помочь «американским братьям».

«Они готовы на все ради снятия санкций . предложите этим товарищам идти нах**р с Крыма и с Донбасса и будет им счастье», «Это же как нужно было обработать свое население, чтобы новость которая во всем мире (РФ поможет США с вирусом) вызывает только ржач, втюхивать своим "избирателям" на полном серьезе!!! Нас за "мир любой ценой" в такую страну и до такого состояния сознания ведут?!», «Расейские вирусологи самые коронавирусные вирусологи в мире», «Италии она нормально помогла?», «Конечно, помогут - новичком или чем-то хуже», – пишут соотечественники.

В свою очередь россияне упрекают посольство в отсутствии самоуважения.

«Лизоблюдство - они нас из дипсобственности выперли, всякие гадости делают, а мы заискиваем перед ними...тьфу...хотите помочь - сделайте инфекционную в Воронеже, у нас с коронавирусом больные в детской инфекционной лежат, сегодня в новостях говорили», «Ага! Они нам санкции, клевету, дезу, блокирование СП-2, а мы им помощь. У вас всё в порядке с национальным самоуважением, г-да посольские?», «Россия может помочь кому угодно, только не себе», «Тушить собственные пожары в Сибири - нецелесообразно! Зато Калифорнии поможем... Как всегда о собственном народе думают в последнюю очередь. Теперь Путин направил российских врачей в Италию. Потом обязательно будет просить снять санкции. Оправдываясь: "Мы ж вам помогали...», – пишут в комментариях на странице дипмиссии.

Напомним, РФ перебросила в Европу "помощь" против коронавируса, итальянцы в отчаянии.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился, обращаясь к россиянам из-за карантина.

Также Politeka писала, что Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.