В России объявили "каникулы" из-за распространившегося коронавируса

В связи с этим глава Кремля Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, пишет Politeka.net.

В сети не только бурно обсудили новость, но и решили немного высмеять. Так, художник Сергей Елкин нарисовал карикатуру.

На картинке предстал Путин, который с трибуны следующее:

"Рабочих с фабрик! Крестьян с земли! На каникулы", - объявляет нарисованный Путин, который напоминает российского революционера Владимира Ленина.

Пост за час собрал более 100 лайков и немного комментариев.

"Лучше две недели посидеть дома и поголодать. Чем опарышей кормить на 2 метра ниже земли. Сидите дома чудики, это же для вашего самосохранения. И не ездите, что попало", "Пихту бы Елкину найти может успокоиться? 😉", "Кушать что народ будет?", "Точно так же можно сейчас изображать правителей всех стран мира", " У всех вообще-то карантин, а у этого - недельные каникулы. Рисунок правильный", - написали пользователи сети.

Напомним, Владимир Путин выступил с экстренным обращением. По словам российского президента, в связи с пандемией коронавируса, референдум по конституции переносится на неопределенный срок.

Кроме того, в РФ объявили недельные выходные, малый бизнес получит налоговые каникулы и пониженную ставку социальных выплат, а россиянам пообещали соцподдержку.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин побывал в больнице московского поселка Коммунарка. Для своей безопасности российский гарант надел ярко-желтый защитный костюм и респиратор.

Люди в соцсетях стали бурно обсуждать поступок главы государства, а художник Сергей Елкин нарисовал меткую карикатуру на тему.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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