Президент России Владимир Путин вновь оконфузился перед камерами

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз российский президент опозорился, записывая видеообращение к населению на фоне эпидемии коронавируса.

Пафосную публикацию в своем микроблоге Twitter сделал российский пропагадист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула".

"Песков о подготовке обращения Путина к нации: Совещание длилось часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации. В итоге вечером президент принял решение выступить с заявлением к людям. Споры были, потому что это беспрецедентная ситуация, идеальный шторм", - сказано в публикации.

Пользователи гневно отреагировали на показуху Кремля и отметили, что Владимир Путин "начал шатать лодку" в своих интересах.

"Три часа совещались сколько денег брать со вкладов граждан?", "В итоге вышел пшик.. Ни помощи населению... Ни каникул для бизнеса ..зато Роснефти помогли", "Три часа совещаться, чтоб выдать такую херню. Все неработающие полетели растаскивать заразу по регионам, в которых инфекционистов оптимизировали лет 10 назад и ИВЛ по одной штуке для отчет", "Крыса раскачала лодку - теперь ее тошнит", "Гнать этого бездаря нужно", "Что он несёт? Замазывание соплями бездарных управленческих решений!", - пишут россияне в комментариях под публикацией Смирнова.

До этого мы писали, что над российским президентом Владимиром Путиным продолжают насмехаться в социальных сетях. В частности, лидер Кремля стал героем новой политической фотожабы.

Очередной шедевр сделал известный российский художник Игорь Поночевный, который трудится под псевдонимом "Алеша Ступин".

На яркой фотожабе можно увидеть оголенного Владимира Путина, который решил прикрыться зонтиком от "коронавирусного" дождя.

Пользователи с юмором отреагировали на новый шедевр Алеши Ступина и назвали российского президента "вирусом из подворотни".

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

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