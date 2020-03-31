В мире объявили пандемию коронавируса, в связи с чем во многих странах ввели карантин

Недавно в России ввели некоторые ограничения, пишет Рoliteka.net.

Так, с 30 марта в Москве, Подмосковье и Калининграде действует режим всеобщей самоизоляции - людям запрещено выходить из дома, кроме как в больницы, магазины и для выгула собак.

Данное сообщение не только вызвало бурное обсуждение, но было высмеяно яркой карикатурой. Так, художник Сергей Елкин изобразил ситуацию и разместил картинку в своем Фейсбуке.

На карикатуре можно увидеть людей, которые ведут на поводках других людей, вставших на четвереньки. В это время проезжает полиция, из машины которой объявляют: "Разрешено гулять с собаками".

Таким образом автор показал, что люди притворились собаками и обошли запрет.

За час пост собрал более 100 лайков и много комментариев.

"Сергей! Вы настоящий Гражданин и Великий Мастер! Спасибо!", "Спасибо! А то настроение так себе", "Важно не нарушить график: утром - она выгуливает его, вечером - он выгуливает её", "О, мы уже отшутились на эту тему, теперь ваша очередь!", "человек собаке друг !", "Это лучшее на сегодня!", " - кто сегодня будет собакой ?? - я,я,я... - не.. ну давайте уже как то по очереди !", "Таки надо как в Индии.... Там полиция без разговоров палками разгоняет любителей больше трех собираться...", "В Нью-Йорке будут штрафовать на 500 баксов любителей кучковаться...", - написали пользователи сети.

Напомним, обвал рубля активно обсуждается в сети, а также высмеивается.

Художник Алеша Ступин опубликовал новую карикатуру, на которой ватники катаются с горки. Последняя опирается на бочки с бензином, из-за которых выглядывает президент РФ Владимир Путин.

Напомним, РФ перебросила в Европу "помощь" против коронавируса, итальянцы в отчаянии.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился, обращаясь к россиянам из-за карантина.

Также Politeka писала, что Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.