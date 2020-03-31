Президент России Владимир Путин решил-таки самоизолироваться из-за эпидемии. Фото из бункера "порвало" сеть
Как передает Politeka.net, кадром Путина на карантине поделился пользователь Твиттера Mikhail Golub. На снимке видно, что российский лидер сидит один в комнате без окон за большим столом, на котором стоит компьютер, чуть поодаль расположен плазменный телевизор - именно на него устремил свой сосредоточенный взгляд президент. Позади него установлен государственный флаг РФ.
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Ранее мы сообщали, с Путиным произошла курьезная ситуация во время чемпионата по боевому самбо. Кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов опубликовал кадры с мероприятия и в подписи отметил: «Самбо - наш национальный вид спорта, наша визитная карточка».
В комментариях пользователи не сдерживали себя в колкостях: "По-моему самбо это что-то гейское. Два мужика в трико трутся гениталиями друг об друга...да еще в таких позах...в жизни так не дерутся", "Национальный вид спорта самбо? А Путин знает историю создания этого вида борьбы?"
Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.