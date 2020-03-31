Президент России Владимир Путин решил-таки самоизолироваться из-за эпидемии. Фото из бункера "порвало" сеть

Как передает Politeka.net, кадром Путина на карантине поделился пользователь Твиттера Mikhail Golub. На снимке видно, что российский лидер сидит один в комнате без окон за большим столом, на котором стоит компьютер, чуть поодаль расположен плазменный телевизор - именно на него устремил свой сосредоточенный взгляд президент. Позади него установлен государственный флаг РФ.

Фото произвело фурор в сети. Пользователи кинулись обсуждать увиденное, а некоторые предположили, что это все "показуха", учитывая предыдущие промахи Путина, как примером с беседой с пациентом центра борьбы с эпидемией, оказавшимся на самом деле кандидатом медицинских наук.

"Странный стол без стульев для собеседников. Странные двери. Нет окон. Он где вообще?"

"Изолировали вируса таки"

"Ремонт китайский"

"Интересно, у него X-box или PlayStation?"

"Несменяемый рабочий стол на мониторе компа с WinXP"

"Осталось дверь заварить"

"Все заметили испуганное лицо? - Это у него ботокс :)"

"Сразу видно что вся обстановка показушная, как и видио на основном мониторе. "

Ранее мы сообщали, с Путиным произошла курьезная ситуация во время чемпионата по боевому самбо. Кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов опубликовал кадры с мероприятия и в подписи отметил: «Самбо - наш национальный вид спорта, наша визитная карточка».

В комментариях пользователи не сдерживали себя в колкостях: "По-моему самбо это что-то гейское. Два мужика в трико трутся гениталиями друг об друга...да еще в таких позах...в жизни так не дерутся", "Национальный вид спорта самбо? А Путин знает историю создания этого вида борьбы?"