Российский президент Владимир Путин знатно оконфузился на публике

Об этом пишет Politeka.net.

Курьезная ситуация произошла во время чемпионата по боевому самбо, где также присутствовал Владимир Путин.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter опубликовал обыкновенный российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который продолжает называть себя "журналистом кремлевского пула".

«Самбо - наш национальный вид спорта, наша визитная карточка»: Путин поздравил победителей чемпионата по боевому самбо», - говорится в подписи к видеоролику.

Пользователи с юмором отреагировали на конфуз и заявили, что Владимир Путин ляпнул на публике о самбо, не зная даже историю появления этого боевого искусства.

"По-моему самбо это что-то гейское. Два мужика в трико трутся гениталиями друг об друга...да еще в таких позах...в жизни так не дерутся", "Национальный вид спорта самбо? А Путин знает историю создания этого вида борьбы?", "А дама в красном, тоже самбистка?)", "Г*вно в проруби", "А почему это его не крупным планом снимают? Так заметны предсмертные изменения? Скорее бы уже, а то Гитлер со Сталиным заждались", "Тебя природа обидела", - шутят они в комментариях.

«Самбо - наш национальный вид спорта, наша визитная карточка»: Путин поздравил победителей чемпионата по боевому самбо pic.twitter.com/AzHTwNOO1X — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 22, 2020

Ранее мы рассказывали о трусливом поступке Владимира Путина. На этот раз лидер Кремля оконфузился с визитом в Санкт-Петербург, где он планирует возложить цветы к памятнику своего покойного соратника Анатолия Собчака.

"Владимир Путин в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии", - говорится в публикации.

Пользователи гневно отреагировали на пост и отметили, что даже из такого мероприятия Владимир Путин устраивает показуху. Других же комментаторов повеселила трусость лидера Кремля, поскольку рядом с памятником были установлены бронированные стекла.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.