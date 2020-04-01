Экс-президент Украины Петр Порошенко стал объектом для насмешек в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, вчера вечером в социальных сетях появился якобы кадр из прямого эфира телеканала "Прямой", на котором запечатлен пятый президент Украины.

Комичности ситуации добавила надпись на скриншоте "Пьяный президент Украины" вместо "Пятого президента". Сперва об этом написал Telegram-канал Klymenko Time.

"Гуляет такой скрин по сети. Кого-то сегодня уволят на канале Петра Алексеевича. Хотя не факт, что они написали неправду, кстати", - сказано в публикации.

Пользователи стали активно комментировать "ляп" журналистов, но позже выяснилось, что это фейк. Оригинальный стоп-кадр с видеотрансляции обработали в видеоредакторе и опубликовали в социальных сетях.

"Друзья, ну с "пьяным президентом Украины" Петром Порошенко - таки фейк, проверили на YouTube "Прямого". Но вечер стал чуть веселее ", - позже сообщили в Klymenko Time.

"Говорят, что правда...", "Зато Эрику не убивал", "Ты как в том фильме про Ивана Васильевича: да ты никак не уймешься?", "Ржачный фейк", "Удобная вещь - респиратор, и туда, и оттуда защищает", "Я, кстати, не удивлен", - шутили пользователи в комментариях под публикациями.

Ранее мы рассказывали о том, что Зеленский в сговоре с Порошенко и "Голосом" заставил Раду принять закон о земле. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.

Так, фракция "Слуга народа" отдала 206 голосов, "Европейская солидарность" - 23 голоса, "Голос" - 13, депутатская группа "Доверие" - 12 и 5 голосов от внефракционных. При этом фракции ОПЗЖ, "Батькивщина" и депутатская группа "За майбутнє" не поддержали принятие закона.

Перед этим на заседании Рады президент Владимир Зеленский взял слово и заявил о важности открытия рынка земли и принятия так званого "антиколомойского" закона для того, чтобы Украина получила помощь от МВФ.

Напомним, "Доктор Лектер": Порошенко пришел в Раду в "панамском респираторе" и затмил Тимошенко.

Как сообщала Politeka, "Нас продали": земельный тандем Зеленского и Порошенко в Раде обескуражил украинцев

Также Politeka писала, что Порошенко вступил в сговор с Зеленским, раскрыт коварный план: «Сейчас подыграет, чтобы потом...».