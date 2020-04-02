Президента России Владимира Путина подняли на смех в сети из-за позорной реакции на вирус из Китая
Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал Алеша Ступин в Твиттер.
На опубликованном снимке прослеживается картина «Крик», которая принадлежит норвежскому художнику- экспрессионисту Эдварду Мунку. Однако к ней был дорисован сам вирус и лежащий со свечой
«Надо же, как живой дед», «Было бы хорошо! Давно пора ему свечку готовить», «деду капут», «Монументально--с надеждой!», «У деда питарда не с той стороны», «А где лужа мочи? Недоработка!(не по канону)», «Вирус, судя по всему, мальчик», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин решил-таки самоизолироваться из-за эпидемии. Фото из бункера "порвало" сеть.
Кадром Путина на карантине поделился пользователь Твиттера Mikhail Golub. На снимке видно, что российский лидер сидит один в комнате без окон за большим столом, на котором стоит компьютер, чуть поодаль расположен плазменный телевизор - именно на него устремил свой сосредоточенный взгляд президент. Позади него установлен государственный флаг РФ.
Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.