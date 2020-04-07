Президента России Владимира Путина подняли на смех в сети за реакцию на распространение болезни из Китая
Как сообщает Politeka, кадры опубликовал пропагандист Дмитрий Смирнов.
«Путин: Мне очень хотелось бы сегодня услышать мнения специалистов в области вирусологии. Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна – вирусологи. Но мнение истинных специалистов крайне важно», - говорится в сообщении.
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Обратим внимание, что пользователи сети восприняли юмор Путина секптически, о чем говорят комментарии под снимком.
«Секретный бункер не поможет», «Ааа, все таки заглядывает в соу сети то, где ещё вирусологов насмотрелся до тошноты?», Ага, вирусологами и экономистами неудачниками», «Путин угощает Россию своей ухмылкой и "юмором" из засекреченного бункера», - пишут они.
До этого мы сообщали, что топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев сделал очередное безумное заявление.
Так, пропагандист заявил, что Россия якобы является прямой наследницей Киевской Руси.
Бредовую псевдоисторическую теорию он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия 1.
По его словам, ее название образовалось благодаря особому произношению слова "Русь" в Константинополе.
Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.
Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.