Президента России Владимира Путина подняли на смех в сети за новый нелепый наряд, который тот примерил ради прикрытия

Как сообщает Politeka, карикатура опубликована на странице «Разбираются. Потерпите» в Twitter.

«издревле половец», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Путин позирует в официальном костюме, поверх которого решил напялить одежду татарских кочевников, что вызвало бурную реакцию среди россиян.

«как по мне то монгол-печенегович ...со временем в Путина как то трансформировалось....», «он не сможет это носить. дедушке тяжко будет», «боже, что это за джедай?», «Половецкий признак дедушки», «Я так понял, что стрелы у него из задницы торчат», - пишут они.

Как сообщалось ранее, над российским президентом Владимиром Путиным продолжают эффектно насмехаться в социальных сетях.

На этот раз лидер Кремля стал героем новой политической фотожабы популярного российского художника Сергея Елкина.

Свой новый шедевр художник посвятил эпидемии китайского вируса и обнулению президентских сроков Владимира Путина.

На фотожабе можно увидеть испуганного Владимира Путина, который спрятался за дверью после того, как россиян призвали оставаться дома из-за пандемии коварного вируса.

"Вы самоизолируйтесь, а я - самоустраняюсь!", - говорится в подписи к фотожабе.

Россияне с юмором отреагировали на новый шедевр Сергея Елкина и отметили, что Владимир Путин, скорее всего, самообнулится, пока простые люди выполняют нормы карантина.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.