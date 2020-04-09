Президент России Владимир Путин снова попал впросак, перепутав исторические факты
Так, российский лидер сравнил борьбу против китайского вируса с набегами печенегов и половцев.
«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», - заявил Путин во время совещания с руководителями субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению вируса.
Все бы ничего, однако, Путин не учел, что печенеги и половцы совершали набеги на Киевскую Русь в 10-12 веках, и когда это происходило, Московского княжества еще и в помине не было (оно возникло в конце 13 века).
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Конфуз Путина активно обсуждают в сети:
"белая горячка их мучила и до сих пор никак отпустить не хочет..."
"И при чем здесь оно к печенегам? вирус тебе в глотку"
"походу таки двинулся окончательно.. теперь еще войну каким-то печенегам обьявил"
"Когда печенеги с половцами терзали Украину-Киевскую Русь, мокши по болотам вместе с жабами квакали из под коряг. Это же надо, оно себя к Руси приписывает, ***** недолуге"
"Потерянный...в истории"
"А чего половцы и печенеги. А где фашисты и бандеровцы? Уже не модно?"
Ранее мы сообщали, в свете данного скандала в сети уже успели высмеять Путина новой карикатурой. Президента нарисовали в официальном костюме, поверх которого доспехи кочевника.
«Издревле половец», - подписана картинка.
«как по мне то монгол-печенегович ...со временем в Путина как то трансформировалось....», «он не сможет это носить. дедушке тяжко будет», «боже, что это за джедай?», - писали в комментариях.
Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.