Президент России Владимир Путин снова попал впросак, перепутав исторические факты

Так, российский лидер сравнил борьбу против китайского вируса с набегами печенегов и половцев.

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», - заявил Путин во время совещания с руководителями субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению вируса.

Все бы ничего, однако, Путин не учел, что печенеги и половцы совершали набеги на Киевскую Русь в 10-12 веках, и когда это происходило, Московского княжества еще и в помине не было (оно возникло в конце 13 века).

Конфуз Путина активно обсуждают в сети:

"белая горячка их мучила и до сих пор никак отпустить не хочет..."

"И при чем здесь оно к печенегам? вирус тебе в глотку"

"походу таки двинулся окончательно.. теперь еще войну каким-то печенегам обьявил"

"Когда печенеги с половцами терзали Украину-Киевскую Русь, мокши по болотам вместе с жабами квакали из под коряг. Это же надо, оно себя к Руси приписывает, ***** недолуге"

"Потерянный...в истории"

"А чего половцы и печенеги. А где фашисты и бандеровцы? Уже не модно?"

Ранее мы сообщали, в свете данного скандала в сети уже успели высмеять Путина новой карикатурой. Президента нарисовали в официальном костюме, поверх которого доспехи кочевника.

«Издревле половец», - подписана картинка.

«как по мне то монгол-печенегович ...со временем в Путина как то трансформировалось....», «он не сможет это носить. дедушке тяжко будет», «боже, что это за джедай?», - писали в комментариях.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.