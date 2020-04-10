Президент России Владимир Путин дико опозорился на камеру из-за игр с шейхами из Саудовской Аравии

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал Андрей Петренко в Twitter.

«Нефтяной паркур», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотожабе видно, что из Путина сделали буквально «мальчика на побегушках»: он покорно прыгает из бочки на бочку через горящий круг. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Как собачка», «Вот это да! Всегда знал, что хозяин Путина где-то там сидит», «в полете еще переобуваться должен», - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что Путин оконфузился с подарком для премьера. На этот раз лидер Кремля опозорился, выражая поддержку зараженному китайским вирусом премьеру Британии Борису Джонсону.

«Хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для Вас момент. Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь. От души желаю Вам скорейшего и полного выздоровления»: Путин отправил Борису Джонсону телеграмму со словами поддержки», - говорится в публикации.

Россияне с юмором отреагировали на пост Смирнова и предупредили Бориса Джонсона, что Владимир Путин может оптравить ему телеграмму с "Новичком".

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

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