В связи с распространением китайского вируса, в сети стали ходить слухи, что президент РФ Владимир Путин запрятался в бункере

Представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что российский гарант работает в дистанционном режиме и успел соскучиться по общению с людьми, ведь для него это в приоритете.

Недавно Путин удивил пользователей сети новым высказыванием:

«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу... Вместе мы все преодолеем».

Пропагандист Дмитрий Смирнов, который продолжает называть себя "журналистом кремлевского пула", написал в своем Твиттере пост со ссылкой на объяснения Пескова:

"Честно вам признаюсь, что не знаю, как это объяснить. Скажу, что президент очень хорошо знает российскую историю. Он постоянно читает исторические материалы, с ним очень тяжело спорить на исторические темы".

Тем временем в сети считают, что российский гарант сошел с ума.

"Передайте ему ,что печенеги уже ушли. Можно выходить из бункера", "Ну, дык и Путин не в курсе что там несет Песков. Сам говорил", "Как это не в курсе! он всегда несёт пургу, и царь об этом в курсе", "Лучше бы в экономике разбирался", "...ну ввернул интересненькое...что бы инет постебался а заодно и историю вспомнил", "Хорошо, что про цены на нефть и курс рубля не вспомнил, ну и средний класс с доходом в 17 тысяч", "Намекнул значит на что то. Пусть печенеги и половцы напрягутся)))", "Когда альцгеймер с деменцией встретился", "Пургомет)))", "Запредельно неграмотные в России управители", - написали пользователи сети.

Песков - о том, почему Путин вспомнил печенегов и половцев: Честно вам признаюсь, что не знаю, как это объяснить. Скажу, что президент очень хорошо знает российскую историю. Он постоянно читает исторические материалы, с ним очень тяжело спорить на исторические темы pic.twitter.com/gYjAGOczJY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 12, 2020

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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