Президента России Владимира Путина высмеяли в сети за нелепую мечту, которую он считает главной трагедией прошлого века

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал Андрей Петренко в Twitter.

«Приехали…», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на карикатуре изображен костюм космонавта Советского союза, которым теперь пугают ворон на огородах. Чучело висит без ног и рук.

«Так и есть», «не нужно слез, утритесь ватником», «боже, Путина это б до слез довело», - пишут они.

Как сообщалось ранее, представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что российский гарант работает в дистанционном режиме и успел соскучиться по общению с людьми, ведь для него это в приоритете.

Недавно Путин удивил пользователей сети новым высказыванием:

«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу... Вместе мы все преодолеем».

Пропагандист Дмитрий Смирнов, который продолжает называть себя "журналистом кремлевского пула", написал в своем Твиттере пост со ссылкой на объяснения Пескова.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.