Такого от Путина не ожидал никто

Президента России Владимира Путина жестко высмеяли в сети за «царствование» в Кремле

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал художник Андрей Петренко в Twitter.

«#Ребенок закричал : А #царь - #нулевой. Ну никто не засмеялся...» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотожабе виден один из залов Кремля, в который якобы входит Путин. Однако вместо него в зал заходит ноль в деловом костюме и с короной на голове. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Полное зеероо, но вечный сцарь», «Когда ты по жизни ноль», «Кащей Бессменый», «Сам себя умножил на ноль», «Обнуленный», «Нулевой пациент», «Дырка от бублика?», «Ноль без палочки», «И старый, и голый, и плешивый, и неумный, в общем - НИКАКОЙ!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, над лидером Кремля Владимиром Путиным продолжают мощно насмехаться в сети. На фоне пандемии опасного китайского вируса Владимир Путин стал героем новой политической фотожабы.

Новый шедевр сделал популярный российский художник Игорь Поночевный, который известен всем под псевдонимом "Алеша Ступин".

На фотожабе можно увидеть раздетого Владимира Путина, который оседлал коня и с щитом готовится "защищать" Россию от половцев и печенегов.

Пользователи с юмором отреагировали на очередной шедевр Игоря Поночевного и предположили, что свое оружие Путин мог пропитать "Новичком".

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.