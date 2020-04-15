Президента России Владимира Путина подняли на смех в сети из-за желания «прикрыться» ветеранами

Как сообщает Politeka, об этом рассказал пропагандист Дмитрий Смирнов в Twitter.

«Российские ветеранские организации направили Путину обращение с просьбой перенести Парад Победы в Москве на более позднюю дату, когда ситуация с коронавирусом нормализуется. Песков: Просьба ветеранских организаций перенести дату Парада будет рассмотрена», - говорится в сообщении.

Уточним, что пользователи сети высмеяли подобные действия Кремля, который решил «спрятаться» за спинами ветеранов.

«Кремль умеет вешать лапшу на уши населению», «Цирк... Ветернаы получили поручение из АП..», «нашел за кого прятаться – за ветеранов. А годов та им сколько?», «А какой возраст у членов этих "ветеранских" организаций?», «Какое он ничтожество. Опять за ветеранов прячется. Как за Терешкову», - пишут они.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин вышел на связь из бункера и опозорился. Лидер Кремля взбесил россиян словами о том, как власть якобы готовится противостоять вирусу.

"Путин - о подготовке к пику эпидемии: Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами России. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями. И не только административного характера", - сказано в публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на пост Смирнова и предположили, что если Путин будет и дальше умничать, то его соратники могут навсегда закрыть двери в бункер.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

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