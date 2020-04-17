Президента России Владимира Путина подняли на смех в сети за грандиозные планы на 9 мая, рассказанные людям из бункера
Как сообщает Politeka, кадры в сеть слил пропагандист Дмитрий Смирнов.
«Путин: Для всех нас именно 9 мая – это День Победы. Саму эту дату невозможно перенести. Мы и не будем этого делать. Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Разумеется, в нынешнем году», - говорится в сообщении.
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Уточним, что пользователи сети были разгневаны подобными словами о том, что Путин, решив переждать болезнь в бункере, пока россияне будут подвергать себя опасности.
«Ты как из палаты убежал, уважаемый?», «Страна дохнет, в прямом смысле слова, а этому лишь бы на танчики смотреть», «лядь, юлит как вош на гребешке, да чтож ты за ссыкло то такое», «кремлефюрер», - пишут они.
Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин вышел на связь из бункера и опозорился. Лидер Кремля взбесил россиян словами о том, как власть якобы готовится противостоять вирусу.
"Путин - о подготовке к пику эпидемии: Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами России. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями. И не только административного характера", - сказано в публикации.
Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.
Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.