Президента России Владимира Путина подняли на смех в сети за грандиозные планы на 9 мая, рассказанные людям из бункера

Как сообщает Politeka, кадры в сеть слил пропагандист Дмитрий Смирнов.

«Путин: Для всех нас именно 9 мая – это День Победы. Саму эту дату невозможно перенести. Мы и не будем этого делать. Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Разумеется, в нынешнем году», - говорится в сообщении.

Путин: Для всех нас именно 9 мая – это День Победы. Саму эту дату невозможно перенести. Мы и не будем этого делать. Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Разумеется, в нынешнем году pic.twitter.com/vK6YQLS3qA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 16, 2020

Уточним, что пользователи сети были разгневаны подобными словами о том, что Путин, решив переждать болезнь в бункере, пока россияне будут подвергать себя опасности.

«Ты как из палаты убежал, уважаемый?», «Страна дохнет, в прямом смысле слова, а этому лишь бы на танчики смотреть», «лядь, юлит как вош на гребешке, да чтож ты за ссыкло то такое», «кремлефюрер», - пишут они.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин вышел на связь из бункера и опозорился. Лидер Кремля взбесил россиян словами о том, как власть якобы готовится противостоять вирусу.

"Путин - о подготовке к пику эпидемии: Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами России. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями. И не только административного характера", - сказано в публикации.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.