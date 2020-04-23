Цены на нефть падают вниз, что жестко бьет по экономике, выстроенной за многие годы правления президентом РФ Владимиром Путиным

Во вторник, 21 апреля, сеть облетела новость о том, что цена на баррель российской нефти Urals спикировала ниже 10 долларов, а ближе к полудню - по цене декабря 1998 года - 8,48 долларов за баррель, пишет Politeka.net.

Падения цен на нефть и Путина решил изобразить художник Сергей Елкин. В своей меткой карикатуре он нарисовал Путина, "раздавленного" бочкой с топливом.

"Обвал цен на нефть, наглядно", - подписал автор карикатуры.

За сутки пост собрал почти 900 лайков и много комментариев.

"На его месте должен быть я...", "2013: власти способны удержать курс доллара в пределах 30 за рубль.

2015: власти способны удержать курс доллара в пределах 60 за рубль.

2020: власти способны удержать курс доллара в пределах 80 за рубль.

Всё же нынешняя власть она такая способная", "В обесцененной бочке с нефтью и хранится иголка с жизнью Кощея!", "А должен быть Донька Трампов! Это техасская нефть задарма...", "О, а вот и "лихие 90-е" вернулись! А кто в бочке на этот раз?", "Задавит это совсем не его, а множество самых беззащитных людей", "И Сечина , тож под барель уложите ...", "Браво Саудиты!", "В прошлый раз когда роися вставала з коленок, то оказалась на ножках буша", "Анекдот смешной, а ситуация страшная..", "вообще то это удар под дых добытчикам сланцевой нефти (главным образом США)", "маленькие радости... да?", - написали пользователи сети.

Напомним, Владимир Путин в очередной раз повеселил социальные сети.

Российского гаранта решили сравнить с принцессой Швеции Софией, которая в условиях пандемии пошла работать волонтером в больницу для зараженных вирусом.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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