Президента России Владимира Путина подняли на смех за позорный указ, который касается Второй мировой войны

Как сообщает Politeka, рассказал об этом пропагандист Дмитрий Смирнов в Twitter.

«Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября», - говорится в сообщении.

Уточним, что россияне не на шутку разозлились выходкой Путина, о чем свидетельствуют гневные комментарии.

«Пока дед в бункере скучает - пусть до кучи новый год перенесет на 2 января и 8 марта - на 9 - дуреть так с размахом», «Шуфутинский одобряет!», «Дима, это уже серьёзный симптом, деду будет что рассказать в Гааге», «дык 2-го ж, деду таки не имется, чтоб все не как у людей, маразм старческий», - пишут они.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин вышел из бункера и напугал всех новым лицом.

"Присмотритесь к этой фотке повнимательней. Увеличьте. Не кажется ли вам, что тип на ней больше напоминает какого-то чувака в маске, нежели живого Пыню?", - подписал он скандальные снимки президента России.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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