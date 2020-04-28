Президента России Владимира Путина подняли на смех в сети из-за конфуза во время нового обращения

Как сообщает Politeka, фотографию опубликовал блогер «Догоняй!» в Twitter.

«Прямой эфир для л*хов», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно, что транслируется якобы прямой эфир Путина, однако на его часах виднеется совершенно другое время. Это стало причиной резкой реакции со стороны пользователей.

«опять палится дед. Сколько можно уже – сам себя переиграл», «Песков скажет: От работы Путина идет такая энергетика что даже остановились часы», «Он такой скромный, не может себе позволить работающие часы», «подстрегите деду ногти, совсем уже цапцарапычем стал...», - пишут они.

До этого мы писали, что российский президент Владимир Путин стал героем новой фотожабы. На этот раз над ним посмеялись после очередных "успехов" Российской Федерации, связанными с эпидемией китайского вируса.

Соответствующую фотожабу, которую нарисовал известный художник Сергей Елкин, в своем микроблоге Twitter опубликовал пользователь Vitauskas.

"Пишут, что РФ обошла Китай по числу заражений вирусом (87 147 против 83 912). Между тем, в Литве прирост новых случаев снизился до 12-16 в день. Эпидемия идет на спад. Просто пока кто-то воровал, развязывал войны и рисовал ракеты, другие развивали систему здравоохранения", - сказано в подписи к публикации.

На фотожабе можно увидеть Путина в отчаянии, который клеит объявление для поиска нового "врага" для России.

"Объявление. Одинокий симпатичный президент познакомится для взаимной вражды, ответные санкции гарантирую", - написано на скандальном кадре.

"Догнать и перегнать! Это, наверное, прорыв, о котором так много говорили. Или рывок? Все время путаю", "Это как же надо замалчивать такие цифры..", "Второй этап-"догоним и перегоним америку!" когда то уже кажется было....", - шутят россияне в комментариях под публикацией.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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