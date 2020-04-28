Президента России Владимира Путина подняли на смех в сети из-за конфуза во время нового обращения
Как сообщает Politeka, фотографию опубликовал блогер «Догоняй!» в Twitter.
«Прямой эфир для л*хов», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах видно, что транслируется якобы прямой эфир Путина, однако на его часах виднеется совершенно другое время. Это стало причиной резкой реакции со стороны пользователей.
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«опять палится дед. Сколько можно уже – сам себя переиграл», «Песков скажет: От работы Путина идет такая энергетика что даже остановились часы», «Он такой скромный, не может себе позволить работающие часы», «подстрегите деду ногти, совсем уже цапцарапычем стал...», - пишут они.
До этого мы писали, что российский президент Владимир Путин стал героем новой фотожабы. На этот раз над ним посмеялись после очередных "успехов" Российской Федерации, связанными с эпидемией китайского вируса.
Соответствующую фотожабу, которую нарисовал известный художник Сергей Елкин, в своем микроблоге Twitter опубликовал пользователь Vitauskas.
"Пишут, что РФ обошла Китай по числу заражений вирусом (87 147 против 83 912). Между тем, в Литве прирост новых случаев снизился до 12-16 в день. Эпидемия идет на спад. Просто пока кто-то воровал, развязывал войны и рисовал ракеты, другие развивали систему здравоохранения", - сказано в подписи к публикации.
На фотожабе можно увидеть Путина в отчаянии, который клеит объявление для поиска нового "врага" для России.
"Объявление. Одинокий симпатичный президент познакомится для взаимной вражды, ответные санкции гарантирую", - написано на скандальном кадре.
"Догнать и перегнать! Это, наверное, прорыв, о котором так много говорили. Или рывок? Все время путаю", "Это как же надо замалчивать такие цифры..", "Второй этап-"догоним и перегоним америку!" когда то уже кажется было....", - шутят россияне в комментариях под публикацией.
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