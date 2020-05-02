Владимира Путина высмеяли в сети из-за нелепого высказывания о карантине в России

30 апреля президент РФ провел видеоконференцию по вопросам поддержки российских предприятий, который столкнулись со спадом производства из-за карантина. Один из участников конференции оказался представителем компании по производству матрасов, которая также столкнулась с проблемами.

Путин не сдержался и решил пошутить на тему того, что производство матрасов после самоизоляции наоборот должно вырасти.

«После вынужденной самоизоляции матрасы поизносятся у многих и ваше производство, надеюсь, восстановится быстрыми, хорошими, нужными для восстановления бизнеса темпами», - иронично заметил Путин.

Впрочем, интернет-пользователи похабную шутку президента РФ не оценили.

«стендапер на территории огромного борделя», «ТАСС уже троллит Путина не скрывая», «Двадцать лет на галерах не смогли сломить умственные способности и волю Путина, но пару месяцев в бункере – и все, человек дошел до матрацев. Лидер уже не тот», «А ещё пошути что СПРОС НА ГРОБЫ ВОЗРАСТЁТ, хахаха! Так смешно, Пынька, ты юморист мля», «даже дед поиздержался на изоляции, приходится делать рекламные интеграции», «Ни дня без пошлятины!», «Чем дальше, там сильнее напоминает Петросяна! Мерзко!», «Дядя Вова! Ты дурак?», «санитары уже едут», - пишут люди.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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