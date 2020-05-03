Президента России Владимира Путина подняли на смех из-за решения покинуть бункер вслед за северокорейским диктатором Ким Чен Ыном

Как сообщает Politeka, об этом рассказал его секретарь Дмитрий Песков.

«Песков: Мы ожидаем, что Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится к россиянам»,- говорится в сообщении.

Уточним, что пользователи сети были в шоке от подобного решения Путина, высмеяв его.

«О, наш Ким Чен Ын вылезет, как сурок», «Пусть лучше пока в бункере думает, что будет с Россией после вируса.Будет ли от него хоть какая-то помощь людям?», «Это же просто героический поступок, в эпоху бушующей пандемии, главе государства вылезти из бункера», «Уже и отснять успели?», - пишут они.

Песков: Мы ожидаем, что Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится к россиянам pic.twitter.com/HNeV9Wi9rW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 2, 2020

Как сообщалось ранее, эпидемия китайского вируса в России привела к тому, что люди лишаются работы, а предприниматели - бизнесы.

В такое непростое время россияне нуждаются в финансовой поддержке, однако рассчитывать на нее приходится не всем, пишет Politeka.net.

В частности, только треть предприятий малого и среднего бизнеса сможет получить помощь от государства в рамках правительственных программ по поддержке экономики.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров и вовсе заявил, что более 70% кафе и ресторанов России к середине лета могут уйти с рынка, так как не получили от государства адекватной помощи.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.