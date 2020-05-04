Президент России Владимир Путин стал посмешищем в сети из-за истории про печенегов, которую рассказывал еще десять лет назад

Как сообщает Politeka, кадры опубликовал блогер Vitauskas в Twitter.

«Когда за 10 лет терзаний печенегами с половцами не успели поменять не только протухшего вождя, а и его методички ¯\_(ツ)_/¯», - говорится в сообщении.

Уточним, что сами россияне высмеяли Путина, предположив, что у главаря Кремля попросту закончились методички.

«Когда были печенеги с половцами, никакой России и в помине не было. А Московия состояла из трёх землянок, где уже тогда местные рабы иноземцев жили», «Разбудите меня через сто лет, а рассию всё терзают печенеги и половцы…», «дед в собственных методичках запутался», «Печень Яги и пол овцы», «Просто поднял старые суфлерские диски», - пишут они.

До этого мы писали, что над российским президентом Владимиром Путиным продолжают насмехаться. Повод для насмешек над лидером Кремля дал российский сыровар Олег Сирота, который зарегистрировал сорт сыра "Путин".

«Мы действительно зарегистрировали сорт сыра «Путин» для экспорта наших сыров в Европу, проходим европейские испытания и собираем бумаги. А что такого? Сыр «Путин» отлично пойдёт на экспорт. Наряду с сырами «Достоевский» и «Гагарин», - написал он в своем микроблоге Twitter.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.