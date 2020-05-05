Президента России Владимира Путина подняли на смех в сети из-за его «убежища» от вируса из Китая

Как сообщает Politeka, снимок опубликовал блогер «Каспер» в Twitter.

«Вопрос армянскому радио: Чего не хватает на этой фотографии? Квалифицированного сварщика!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Путин якобы вылезает из канализации. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Дед теперь как черепашка-ниндзя!», «Да ладно, одного бетономиксера более чем достаточно», «ассенизаторского шланга перед сваркой», «План ‘витязь»: я в подвал а вы крутитесь», - пишут они.

Как сообщалось ранее, российский фермер Олег Сирота зарегистрировал сыр «Путин», который планирует экспортировать в Европу

32-летний Сирота прославился тем, что 14 раз пытался передать свой сыр российскому президенту. Успешной оказалась 15-я попытка. Его сыр нарезали на новогодний стол Путина в 2019 году. Среди других именитых сортов у него имеются сыры под названием «Советский», «Достоевский» и «Гагарин».

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.