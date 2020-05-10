Президента России Владимира Путина подняли на смех за позорный показ собственных родителей из бункера

Как сообщает Politeka, кадры в сеть слил пропагандист Дмитрий Смирнов.

«Президентский «Бессмертный полк»: Владимир Путин с портретами матери и отца», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Путин позирует в бункере, а на заднем плане виднеются портреты его родителей. Подобное отношение к родителям стало причиной гневных комментариев со стороны россиян.

«Жалкое подобие Лукашенко», «Путин трус, подлец и предатель! Вот и все», «деда реально загнали в бункер и всякую хе**ю дали в руки, или это таки старческое?», «где ты тут путина увидел, дебилуш**? Это тру**н, двойник», «И палку поставить некому. Бяда», - пишут они.

Как сообщалось ранее, над президентом страны-агрессора Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в социальных сетях.

Поводом для появления едких комментариев стал так называемый "военный парад", который устроили для Владимира Путина на Соборной площади Кремля.

Пафосную публикацию в своем личном микроблоге Twitter опубликовал обыкновенный российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который продолжает называть себя "журналистом кремлевского пула".

"Торжественный марш пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля", - подписал он видеоролик, на котором видно, как военные маршируют перед Путиным, стоящем в одиночестве на площади Кремля.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.