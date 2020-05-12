Президента России Владимира Путина высмеяли в сети за попытку показать, что он находится в «заложниках»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на художника Сергея Елкина в Facebook.

Так, на опубликованном кадре Путин сидит за столом во время обращения к россиянам. Однако под столом он держит листок, на котором написано: «Спасите! Меня заставил Навальный».

Уточним, что россияне восприняли кадр при помощи едких комментариев.

«вынудили и высушили», «Когда рейтинг Путина (сейчас он 15%) упадёт до 10% - примет и всё остальное что Навальный обещал», «Вода камень точит», «Ну наконец-то, хоть то это сделал, «Давно пора деда изолировать. Несет ерунду», - пишут они.

Как сообщалось ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин нелепо оконфузился прямо перед камерами.

На этот раз лидер Кремля опозорился, пытаясь пригрозить кулаком российским губернатором во время выступления перед простыми жителями.

Пафосную публикацию в своем личном микроблоге опубликовал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

«Прошу вас самым серьезным образом к этому отнестись!»: Путин стучит по столу кулаком, обращаясь к губернаторам - самый эмоциональный момент в выступлении президента», - подписал Смирнов видеоролик.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что политтехнологи в Кремле уже не знают, как можно поднять рейтинг Владимира Путина со дна.

"По голове пусть себе постучит", "Имиджмейкеры уже не знают ,что сделать,чтобы хоть как то повысить "рейтинг" этой мумии...", "Снимаю с себя всю ответственность, пусть граждане сами выпутываются из этого дерьма, если что крайними сделаем губернаторов", "И ножкой топнул, просто тут не видно", "Снова заигрывает и разводит народ...и какой это по счету раз?", "Нет времени на раскачку", "Был в ярости?", "Копытом он стучал, копытом", - шутят они в комментариях.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.