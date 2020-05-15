Президент РФ Владимир Путин стал героем меткой карикатуры

Ранее глава Кремля сообщил о том, что с 12 мая в России начнут смягчать карантин. При этом, по состоянию на 11 мая, Россия заняла третье место в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания китайским вирусом.

Отметим, карантин отменен не для всех, в частности, дома придется находиться лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Кроме того, каждый регион будет самостоятельно принимать решение по поводу послабления карантина.

Тема активно обсуждается в соцсетях, а художник Сергей Елкин решил изобразить ее меткой карикатурой.

На изображении предстал Путин, выступающий по телевизору.

"Я отменяю режим самоизоляции...", - произнес российский президент.

Тем временем сурдопереводчик, который представляет собой мэра Москвы Сергея Собянина, покрутил дули. К слову, градоначальник выступает против послабления мер.

За сутки пост получил почти 2000 лайков и много комментариев.

"А почему сурдопереводчик портретом , а не карикатурой ?? От особого уважения ?", "Это он вам самоизоляцию отменил, не себе", "Смешно)", "Это не сурдо-переводчик, а субподрядчик. А белочка из "Ледниковый период" так же тряслась с орехом, и не желала расставаться, как кое кто с деньгами. В общем, нули вам от кубышки, а не реальные деньги", "Ну всё сходится, вроде. Царь хороший, бояре похуже", "сказочного очень моложаво изображаете - даже пупсиково:)", "почему у Вас собянин такой красивый?", " не хватает маленького воробья.. на плече бордюрыча", "кто из них тебе милее?", "Поговори у меня! Ты отменишь, а мне - отвечай?!", - написали пользователи сети.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.