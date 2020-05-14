Президента России Владимира Путина высмеяли в сети за жесткое унижение со стороны белорусского коллеги Александра Лукашенко

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на блогера Vitauskas.

«Европарламент одобрил соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью. За документ на пленарном заседании в Брюсселе проголосовали 634 евродепутатов, против были 48 парламентариев, воздержались – 4», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Путин держит Лукашенко за ногу, а тот в ответ говорит: «Да не хочу я интегрироваться». Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Ого! Вот это он дает! Молодцы! Глядишь, и Россия вслед за Украиной и Беларусью интегрироваться с Европой начнёт (ах, мечты, мечты...). А вообще, если серьёзно, Московия - странное, агрессивное государство. Разруху сеет, воду мутит...», «Уж лучше просто диктатор, чем диктатор и вор», «Да не патрэбны мне твой бункер, сам сядзi у iм», «сначала по губам солнцеликому провели парадом теперь эта хрень - злобное маленькое ху**о не простит...», «Как быстро закончились романтичные отношения!» - пишут они.

Как сообщалось ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз оконфузился во время обращения к народу. Конфуз Инцидент во время обращения к россиянам, которое транслировалось 11 мая.

В частности, пользователи социальных сетей засекли, как во время обращения Владимир Путин скрутил пальцы таким образом, что показал телезрителям "дулю".

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.