Люди, конечно, странные существа. Стивен Кинг их пугает, а Бургер Кинг почему-то нет…
Цыганский барон сломал ногу. Доктор говорит:
– Нужно гипс наложить.
– Клади мрамор, денег хватит.
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Пенсионеры в Украине получат двойные выплаты, раскрыты важные детали: "Деньги можно забрать..."
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Удар курса, бесплатные евробляхи и украинцы без денег – главное за ночь
Жесткий удар доллара, блокировка счетов и бунт под окнами Зеленского - главное за ночь
Ненавижу карантин, потому что я работаю дома на глазах своих детей, а потом, когда режим отменят, буду приходить домой и говорить, что устал, а они мне скажут: «Ну да, конечно, устал, видали мы, как ты работаешь».
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Последний раз такое холодное лето было в год смерти Сталина. Это обнадеживает.
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– И всё-таки я его вчера застукала!
– Да ты что? Какой подлец!!!
– Да, ты представляешь, моим котом экран своего ноутбука протирал!
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Можно, конечно, всю жизнь горбатиться: убирать, стирать, готовить. А можно, оказывается, просто пол сменить и пить себе пиво у телевизора.
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Вчера написала на грязной машине соседа: “Помой меня!!!”
Сегодня смотрю, а на моей написано: “Заходи, помою!!!”
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Водители часто недооценивают помеху справа. Особенно ту, которая сидит рядом на пассажирском кресле справа и постоянно что-то трындит…
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Хоронили Роскосмос – порвали два батута…
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Объявление в лифте:
“Люди! Не ссыте в лифте! Не так уж и страшно тут ездить…”.
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Смотрел как Маск запускает космический корабль. Так и не понял, куда они прячут попа. Ну не могло же оно взлететь без святой воды!
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Из студенческого общежития куда–то исчезли все кошки… Вот такие пироги.
Напомним, Путин рассмешил россиян выходкой в Израиле, такой позор не забыть.
Ранее Politeka сообщала, Поклонская собралась в Украину и обратилась к Зеленскому.
Также Politeka писала, что фото 30-летней красотки со странным женихом взорвало сеть.