Люди, конечно, странные существа. Стивен Кинг их пугает, а Бургер Кинг почему-то нет…

Цыганский барон сломал ногу. Доктор говорит:

– Нужно гипс наложить.

– Клади мрамор, денег хватит.

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Ненавижу карантин, потому что я работаю дома на глазах своих детей, а потом, когда режим отменят, буду приходить домой и говорить, что устал, а они мне скажут: «Ну да, конечно, устал, видали мы, как ты работаешь».

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Последний раз такое холодное лето было в год смерти Сталина. Это обнадеживает.

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– И всё-таки я его вчера застукала!

– Да ты что? Какой подлец!!!

– Да, ты представляешь, моим котом экран своего ноутбука протирал!

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Можно, конечно, всю жизнь горбатиться: убирать, стирать, готовить. А можно, оказывается, просто пол сменить и пить себе пиво у телевизора.

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Вчера написала на грязной машине соседа: “Помой меня!!!”

Сегодня смотрю, а на моей написано: “Заходи, помою!!!”

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Водители часто недооценивают помеху справа. Особенно ту, которая сидит рядом на пассажирском кресле справа и постоянно что-то трындит…

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Хоронили Роскосмос – порвали два батута…

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Объявление в лифте:

“Люди! Не ссыте в лифте! Не так уж и страшно тут ездить…”.

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Смотрел как Маск запускает космический корабль. Так и не понял, куда они прячут попа. Ну не могло же оно взлететь без святой воды!

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Из студенческого общежития куда–то исчезли все кошки… Вот такие пироги.

Напомним, Путин рассмешил россиян выходкой в Израиле, такой позор не забыть.

Ранее Politeka сообщала, Поклонская собралась в Украину и обратилась к Зеленскому.

Также Politeka писала, что фото 30-летней красотки со странным женихом взорвало сеть.