После 30 женщина больше не флиртует, она фильтрует

Мальчик: создает собственным бренд.

Мужчина: создает собственный бренди.

Дед: создает собственные бредни.

***

Вся жизнь БДСМ, а я забыл стоп-слово.

***

– Слышь, а чо такое дрифт?

– Загугли…

– А это кто такие?!

***

Как бы нелепо сейчас выглядел сюжет фильма “Звонок”. Ты находишь таинственную видеокассету и не знаешь, что с ней делать.

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Депутат подал в суд за угрозу убийством на пенсионера, который крикнул депутату: «Тебя надо заставить жить на мою пенсию!»

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Мужикам хорошо, они сразу видят, какая у женщины грудь. А нас, женщин, всегда ждет сюрприз...

***

Труженик свистка останавливает машину. Подходит. Спрашивает сурово:

— Вы знак видели?

— Видел.

Гаишник расплывается в доброй улыбке:

— Сынок мой нарисовал.

***

«Будешь много знать — скоро состаришься»... Если следовать этой поговорке, то нынешнее поколение будет вечно молодым».

***

С точки зрения судьбы, совесть — самое большое богатство. Обычно, если кому-то дается совесть, больше не дается нифига.

***

Автобус отъезжает от остановки, мужчина в возрасте долго бежит за автобусом, машет руками, тут водитель сжалился, останавливается и открывает заднюю дверь. Мужчина запрыгивает на заднюю площадку, от пыли, поднятой автобусом, резко чихает и от неожиданности громко пукает. Ему становится неловко, он выпрыгивает из автобуса. Голос с передней площадки:

— И для ЭТОГО мы его ждали?

***

А вот и три стадии опьянения женщины:

1. Ой, какая я пьяная...

2. Кто пьяная? Я пьяная???

3. На вопрос таксиста «Куда едем?» треснуть его по голове сумочкой и сказать: «Не твое дело, скотина!».

***

Ночью никак не можешь лечь поудобней, а утром, мля, как ни ляжешь — офигенно.

Напомним, переговоры Путина прервал неожиданный инцидент.

Как сообщала Politeka, настоящее "ноу-хау" в ремонте дороги довело до истерики украинцев.

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