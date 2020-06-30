После 30 женщина больше не флиртует, она фильтрует
Мальчик: создает собственным бренд.
Мужчина: создает собственный бренди.
Дед: создает собственные бредни.
***
Пособия могут отобрать, украинцам озвучили жесткие требования: "Нужно немедленно...."
Трагедия оборвала жизнь молодой супруги депутата «Батькивщины»: фото с места и эксклюзивные подробности
Лорак поразила видом до и после пластики, звезду не узнать: "Что с ней стало..."
Ветреная дочь Пугачевой Кристина Орбакайте зрелищно нагнулась в бикини: "Ох, вот это..."
Вся жизнь БДСМ, а я забыл стоп-слово.
***
– Слышь, а чо такое дрифт?
– Загугли…
– А это кто такие?!
***
Как бы нелепо сейчас выглядел сюжет фильма “Звонок”. Ты находишь таинственную видеокассету и не знаешь, что с ней делать.
***
Депутат подал в суд за угрозу убийством на пенсионера, который крикнул депутату: «Тебя надо заставить жить на мою пенсию!»
***
Мужикам хорошо, они сразу видят, какая у женщины грудь. А нас, женщин, всегда ждет сюрприз...
***
Труженик свистка останавливает машину. Подходит. Спрашивает сурово:
— Вы знак видели?
— Видел.
Гаишник расплывается в доброй улыбке:
— Сынок мой нарисовал.
***
«Будешь много знать — скоро состаришься»... Если следовать этой поговорке, то нынешнее поколение будет вечно молодым».
***
С точки зрения судьбы, совесть — самое большое богатство. Обычно, если кому-то дается совесть, больше не дается нифига.
***
Автобус отъезжает от остановки, мужчина в возрасте долго бежит за автобусом, машет руками, тут водитель сжалился, останавливается и открывает заднюю дверь. Мужчина запрыгивает на заднюю площадку, от пыли, поднятой автобусом, резко чихает и от неожиданности громко пукает. Ему становится неловко, он выпрыгивает из автобуса. Голос с передней площадки:
— И для ЭТОГО мы его ждали?
***
А вот и три стадии опьянения женщины:
1. Ой, какая я пьяная...
2. Кто пьяная? Я пьяная???
3. На вопрос таксиста «Куда едем?» треснуть его по голове сумочкой и сказать: «Не твое дело, скотина!».
***
Ночью никак не можешь лечь поудобней, а утром, мля, как ни ляжешь — офигенно.
Напомним, переговоры Путина прервал неожиданный инцидент.
Как сообщала Politeka, настоящее "ноу-хау" в ремонте дороги довело до истерики украинцев.
Также Politeka писала, что главарь "ДНР" Пушилин изменился до неузнаваемости, в сети истерика: "Хомяк-переросток".