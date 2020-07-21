Мне посоветовали почитать Анну Каренину. О чём она пишет? Какие книги есть у неё, не подскажете?

В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью…

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Никак не пойму: вроде и руки мою, и за двери не хватаюсь, а за три месяца резиночки на одноразовой маске стали грязно-серого цвета…

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А премия «мать года» уходит моей сестре, которая приучила ребёнка, что в киндере шоколад – это для взрослых, а для детей только игрушка.

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Зачем вообще нужны какие-то квест-комнаты, когда можно просто пойти получать какую-то справку в госучреждении.

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Девушки взрослеют быстрее мальчиков, у мальчиков грудь начинает появляться только годам к сорока.

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Врач больному:

— Какой у вас вес?

— Сейчас 116 кг, максимальный был 121 кг.

— А минимальный?

— 3600 граммов.

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– Как много молодëжи на самокатах.

– Да, растëт поколение с одной длинной и сильной ногой.

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Знаете ли вы, что человек, который разбирается в арбузах, постучав в дверь, может понять, хорошие в квартире живут люди или нет.

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Признак взросления – когда в “Трёх мушкетерах” начинаешь болеть за Ришелье – государственника, которому мотали нервы четыре алкоголика, три проститутки и дегенерат в короне.

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Вчера сделала себе маску из синей глины, намазала ей все тело, так мой весь вечер за мной бегал и орал, что он хочет секса с баклажаном.

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С утра моешься подогретой водой из тазика, зато потом весь день: брифинги, digital, интеграция бизнеса в технологии 21 века.

Напомним, приезд Путина в Украину обернулся позором.

Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего перед камерами, кадры позора повеселили россиян.

Также Politeka писала, что Путин вышел на связь и довел россиян до слез своим трусливым поступком, фото.