Если Александр Лукашенко продолжит хаять Украину, "он узнает, что такое страх"

Как передает Politeka, об этом написал журналист Юрий Романенко на своей странице в соцсети.

Блогер пошутил, что Украина будет вынуждена отправить в Беларусь своих лидеров оппозиции во время Революции достоинства - Олега Тягнибока, Арсения Яценюка и Виталия Кличко.

"Вы узнаете, что такое страх. Если Лукашенко будет дальше хаять Украину, то нам придется забросить на территорию РБ наших звезд кризис-менеджмента", - пошутил Романенко.

"Десант! - Не побоюсь этого слова, звездный!", "А вдруг не вернут это добро? Как мы жить будем?", "Пока рано с козырей заходить", "Давно не смотрел новости. Не знаком с ситуацией и персоналиями... Кто из них Тихановская?", "Юлю на коляске и Петю на броневике еще", - смеются в комментариях.

Как известно, во время Революции Достоинства лидеры так называемой оппозиционной тройки - Тягнибок, Яценюк и Кличко - вели переговоры с Януковичем относительно решения ситуации в стране. В конце концов они достигли договоренности о проведении досрочных выборов президента через 9 месяцев - в декабре 2014 года. Этот сценарий так и не был воплощен, потому что ситуация на Майдане обострилась, и Янукович сбежал из страны.

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