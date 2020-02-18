"Ни на минуту не перестают"

Жители Донбасса делятся в сети кадрами боев: оккупанты пытаются прорваться через линию разграничения

Как передает Politeka.net, видео поделилась пользовательница соцсети Фейсбук, жительница Попасного Марина Устенко. На записи слышна каннонада.

18.02.2020 р. Прямий ефір « Доброго ранку, Попасна...» Gepostet von Марина Устенко am Montag, 17. Februar 2020

Пользователи активно комментируют увиденное.

"Храни господь наших попаснян!"

"Убл*дки! Коли ж ті су*и повиздихають...!"

"С пяти утра тоже самое! Ни на минуту не перестают"

"Господи храни людей!Будь проклят тот хто затеял эту войну!Господи там же деточки!"

Также появились кадры с Голубивки Луганской области, на которых видно как захватчики ведут огонь в сторону украинских позиций.

По обновленным данным из штаба ООС, вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутир Вольный бои закончились. Подразделения ООС дали адекватный ответ оккупантам.

В результате боев, один украинский воин погиб, четверо получили легкие ранения. У врага - один погибший, пятеро с тяжелыми травмами.

В настоящее время противник затребовал режим тишины.

Напомним, в пресс-центре ООС сегодня утром, 18 февраля, сообщили, что "вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Оккупанты вели обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применял минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов".

Отмечается, что таких масштабных боев на Донбассе не было с 2018-го года.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донетчине расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.