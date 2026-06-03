Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко прокоментував удар Сил оборони по нафтовому терміналу у Петербурзі і пояснив масштаби збитків – матеріальних та іміджевих, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Це один із найбільших російських терміналів перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Він надзвичайно сучасний, модернізований і спеціалізується на перевалці нафти з подальшим експортом за допомогою тіньового флоту рф через Балтійське море. На його території 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів. Пропускна здатність – 12,5 млн тонн на рік. Це підприємство визнано таким, що має стратегічне значення для безпеки рф», – розповідає Олександр Мусієнко.

І ця атака, підкреслює він, не фінал, ще буде прилітати, адже стратегія наших діпстрайків – вражати одні і ті ж об’єкти кілька разів, щоб їх не встигали відновлювати. Тобто, констатує експерт, щойно відновили – знову удар, знову збитки.

«І цього дня починається Санкт-Петербурзький економічний форум, куди мають приїхати іноземні бізнесмени. Думаю, нікому не варто їхати туди, а тим, хто приїхали, варто розвертатися і їхати назад, тому що, небезпечно стає у Петербурзі, і точно буде небезпечно найближчими днями. Я так розумію і допускаю, що Сили оборони України можуть підготувати етап атак. У п'ятницю, 5 червня, важливо, тому що цього дня планується виступ путіна на Санкт-Петербурзькому економічному форумі», – коментує Олександр Мусієнко.

І загалом, зазначає експерт, це дуже знаковий і символічний удар, адже горить великий нафтоперекачувальний комплекс, один із найбільших на Балтиці, ще й у рідному місті путіна, це б’є також по морально-психологічному стану населення, адже прийшла війна.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко заявив, що Україна може допомогти з виробництвом ракет до Patriot і для США, і для партнерів, і для себе.

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