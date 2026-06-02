Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що Україна може допомогти з виробництвом ракет до Patriot і для США, і для партнерів, і для себе, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами Зеленського, розповідає експерт, темпи виробництва ракет до Patriot сьогодні становлять близько 60-65 одиниць на місяць, це не секрет, це смішно, і росія про це знає. Україна, констатує він, може допомогти, тим паче, що росія нарощує власне виробництво балістичних ракет, тим паче, що брак перехоплювачів у самих США може призвести до кризи у різних частинах світу.

«Лист, який Зеленський надіслав до Трампа і Конгресу, важливий з точки зору, що ми не просимо милостиню з простягнутою рукою і кажемо: «Дайте нам, тому що ви – остання надія». Дійсно тільки США зараз виробляють Patriot, але можуть і більше країн», – зазначає Олександр Мусієнко.

Зрозуміло, констатує він, що попит на системи Patriot і ракети PAC-3 до них зріс після того, як світ на досвіді України побачив, як можна збивати російську балістику, після того, як їх почали застосовувати США, Ізраїль і союзники на Близькому Сході. За словами експерта, розширення виробництва вигідно і США, адже це принесе їм додаткові кошти, а Україна отримає і ракети, і робочі місця, і інвестиції.

«Відкриття виробництва Patriot в Україні означатиме, що принаймні у тій точці, де він вироблятиметься, будуть стояти батарея Patriot та інші системи ППО будуть. Захищеної території на рівні якоїсь області ставатиме більше, це вже добре. Відповідно, ми виробляємо, отримуємо собі у плюс і забезпечуємо потреби тих країн, які хочуть купити у США а ці ракети, а США отримують прибутки. Абсолютно взаємовигідна історія. Сподіваюся, США ухвалять відповідне рішення», – пояснює Олександр Мусієнко.

