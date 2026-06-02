Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що, якщо Лукашенко й надалі так погрожуватиме Україні, натякаючи на удар по ЧАЕС, то справа дійсно дійде до війни, яка погано закінчиться для Білорусі, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, Лукашенко наїхав у відповідь на заяву «Мадяра» про 500 цілей на території Білорусі і сказав, що він теж має одну ціль. За його словами, формулювання заголовка цієї новини виглядало так, що ця одна ціль Лукашенка – мир, але, як виявилося, ні, він має одну ціль на території України з точними координатами і зовсім недалеко від Білорусі.

«Дійсно, Лукашенко Чорнобиль має на увазі. Лукашенко має на увазі, що вони будуть бити ракетами по Чорнобилю, по Чорнобильській атомній станції, по саркофагу. А що ще неподалік Білорусі? Ну, у них далі нічого не долетить просто. Уявляєте? У них немає своєї балістики або чогось іще», – міркує Михайло Шейтельман.

Також, розповідає він, у цій заяві Лукашенко назвав наших військових учорашніми працівниками та колгоспниками, гарматним м'ясом. Тільки ось, наголошує експерт, чомусь наші військові, як він сказав, колгоспники, успішно завдають ударів росії, а ось він білоруських військових чомусь боїться відправляти в Україну, розуміючи, що ми їх зітремо. Далі, додає він, Лукашенко ще щось про Зеленського сказав, що нехай його пробачить, військові України не хочуть жодної війни з Білоруссю і таке інше.

«Господи, яка війна з Білоруссю? Зметемо. До біса цю Білорусь. Ніхто не помітить. Ніхто не помітить Білорусь. Оце я розумію, так. Але який бойовий, розумієте? Лукашенко таки, як кажуть, прийняв виклик і теж кричить: «Ми зараз вас переможемо». І я щось боюся, що, якщо так, то вже буде так (ред. – війна з Білоруссю)», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Старіков заявив, що у разі ескалації насправді можна буде вийти на війну низької інтенсивності до кінця року.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман розповів про загрози для Європи: «І не помітять, як з'являться «зелені чоловічки».