Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що Лукашенко до путіна їде говорити, очевидно, не про ретранслятори, а про щось більше, про перемир'я з Україною, адже за це отримає велику нагороду від США, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«А справді Лукашенко зараз намагається зустрітися з путіним не для того, щоб вирішити питання вишкок чи того, як саме ухилитися від ультиматуму Зеленського. Він умовлятиме путіна здатися, звичайно ж. Ну, здатися – у сенсі піти на умови, запропоновані йому в листі. Буде, буде. Тому що зараз Лукашенко чує, він же кров завжди відчуває», – стверджує Михайло Шейтельман.

За словами експерта, у Лукашенка є це чуття, і він розуміє, що, якщо зараз приїде до путіна і запропонує йому перемир'я з Україною, а потім набере американців, наприклад, спецпредставника з Білорусі Коула, розповість про це, що запропонував погодитися на 5 умов Зеленського та європейців, то з ним навіть Нобелівською премією миру поділяться, навіть визнають легітимним президентом наступні 20-30 років.

«Уявіть собі: Лукашенко, великий утихомирювач Пригожина, стає великим утихомирювачем путіна. І в нього зараз є ці карти. Ні, не тиснути, звісно, ​​а розвести, він хитрий, він пронира. Він цього путіна ось так крутив. І ось якщо раніше він крутив його з метою отримання бабок, то зараз він може накрутити його до миру, розумієте? Ну, як до миру? До припинення вогню», – пояснює Михайло Шейтельман.

Якщо Лукашенко поверне путіна до припинення вогню, констатує він, то отримає свободу, рівність і братерство. Тим паче, підкреслює експерт, у нього чи не вперше є реальні карти проти росії – Мозирський і Полоцький НПЗ, які працюють на москву з її дефіцитом бензину і яких не буде після ударів ЗСУ, якщо путін і далі наполягатиме на вступі Білорусі у війну.

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