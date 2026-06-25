Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко прокоментував повідомлення Зеленського, що ретранслятори у Білорусі, які наводять шахеди на українські міста, припинили роботу, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як повідомляє ДПСУ, розповідає експерт, дійсно спостерігається зниження інтенсивності вильотів російських ударних дронів через Чернігівщину, останніми днями відсутні масові прольоти шахедів уздовж білорусько-українського кордону, що активно фіксувалось ще тиждень тому, особливо під час двох масованих ударів рф у ніч на 2 та 15 червня. Водночас, зауважує експерт, такі паузи у роботі ретрансляторів на території Білорусі фіксувалися і раніше, тому ще рано говорити.

«Але президент наголошує на тому, що ретранслятори не працюють. Можливо, якщо це не наші дії, якщо це не наша спецоперація, то Лукашенко вимкнув ретранслятори, тому що злякався, що добігає кінця ультиматум, який абсолютно справедливо оголосив Зеленський щодо припинення сприяння росії в терористичних ударах по території України», – міркує Олександр Мусієнко.

Якщо ж атаки поновляться, стверджує він, то Україна має право вдарити по ретрансляторах. За словами експерта, це покаже росії і Білорусі наші спроможності, покаже, що буде з російськими і білоруськими військами, якщо вони почнуть стягуватися до білорусько-українського кордону, якщо вони будуть готувати певні наступальні дії у бік Чернігівщини чи Київщини.

«Щодо Чернігівщини. ОВА оголосила евакуацію 12 населених пунктів. Чи не означає це вже підготовку до того, що зараз от безпосередньо буде якийсь російсько-білоруський удар на Чернігівщину? Ні, друзі, це дії превентивного характеру, які пов'язані з тим, що ворог обстрілює наше прикордоння, пов'язані із захистити наших цивільних людей, які там перебувають. Це правильно. Ви зі мною погодитесь», – пояснює Олександр Мусієнко.

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