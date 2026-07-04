Публіцист Олег Чеславський пояснив, що конфлікт на темі Волинської трагедії з Польщею не новий, його роками роздмухували у москві, і зараз він знову з’явився і шкодить обом сторонам, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Те, що ми зараз бачим, – це дійсно якась свідома акція, яка була підготована саме на тих наративах, які найбільше дійсно розроблялися у москві і поширювались в Україні та Польщі. Тобто не було нічого нового в тому, нас знову зіштовхнули лобами на темі Волинської трагедії», – стверджує Олег Чеславський.

Водночас, зауважує гість програми, сьогодні українське суспільство більш свідоме, можливо, через досвід війни, але воно не йде на конфронтацію з Польщею. Тобто, пояснює він, у нас немає рухів чи співтовариств, які би зараз закликали вирішити проблему пацифікації, утисків українців у часи Богдана Хмельницького тощо.

За словами публіциста, можна роздмухувати різні теми, але факт у тому, що нам потрібен мир, а не конфлікт. До того ж, розповідає він, багато поляків прямо кажуть, що не розуміють, що відбувається з керівництвом їхньої країни, що історичні проблеми гальмують нас на спільному шляху, що сьогодні треба вирішувати сьогоднішні проблеми.

«Ми були тим запобіжником для Європи, щоб не було москви. Але хтось цей запобіжник зламав, і ми маємо те, що маємо. Знову ж таки, свідомі поляки дуже добре розуміють, що буде 1939 рік. Якщо вони зараз не загальмують ці процеси, то він буде. Просто наступ тут буде не із заходу, а за сходу, росія прийде в Польщу. Це факт», – підсумовує Олег Чеславський.

Як повідомляла Politeka, Томенко заявив, що росія ментально не здатна до еволюційних революцій, коли люди не задоволені владою.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман оцінив, чи може дефіцит бензину бути підготовкою відставки путіна.