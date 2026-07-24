Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Щодо самої постаті Драпатого. Я вважаю його більш сучасним генералом, ніж Сирським. Маю надію, що у війську будуть якісь позитивні зміни. Я з ним знайомий особисто. Я з ним зустрічався на фронті, він приїжджав на нашу смугу, це був ще 2023 рік, у нас у підрозділі був декілька разів. Це той генерал, який реально їздить по передовій смузі», – зазначає Михайло Кузаконь.

Як зазначає гість програми, він завжди переймався реформою війська, бо розуміє, що треба багато чого змінити у війську, аби виграти у війні, що потрібно кинути всі сили на розвиток технологічної компоненти. І якось, розповідає доброволець, йому вдалось висловити свої думки Драпатому, на що вій відповів, що знає, як це називається – мережоцентрична війна.

За його словами, щоб керувати армією, треба не просто давати накази, командир має знати, як працює яка зброя, як організувати управління військами з урахуванням наявності і розвитку цієї найважливішої компоненти у війні.

«З мого особистого спілкування, Драпатий – це людина, яка слухає. Це дуже велика рідкість, коли генерали когось узагалі слухають. Людина не істерична, бо у нас теж є така методика управління військами, коли все матом і криком, це радянський чи пострадянський шаблон, який використовують дуже часто в армії. А Драпатий – людина комунікабельна. Маю надію, що з цією людиною буде краща комунікація з Мінборони, а реформи, які анонсовані чи у процесі реалізації, не будуть згорнуті, що вони будуть реалізовані, і ми побачимо реальні результати», – підсумовує Михайло Кузаконь.

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