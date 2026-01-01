Мешканцям радять заздалегідь підготуватися, аби графік відключення світла на 2 січня в Чернігові не порушив плани та не створив побутових труднощів.

Графік відключення світла на 2 січня в Чернігові оприлюднили напередодні, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Чернігівобленерго.

Планові роботи триватимуть з 10:00 до 16:00 та охоплять кілька вулиць міста.

Енергетики пояснюють: тимчасові обмеження потрібні для обслуговування мереж і підвищення надійності електропостачання. Після завершення робіт напруга буде відновлена у штатному режимі.

У зазначений проміжок без електрики залишаться будинки 1-го Зарічного провулка — № 1–12, 14–16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 та 2А. Також відключення заплановане на 2-му Зарічному — № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 51А, 53, 55.

Обмеження торкнуться Горобинової (№ 7–12, 14), Дьошина (будинки № 1–46, включно з 1А, 15А, 16А), Зарічної (№ 3–15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40) та Киїнської (№ 3–33, 37, 39).

Світло тимчасово зникне на Куліша (№ 1, 3–6, 8, 11–14, 18), Малиновій (№ 2, 5, 7, 9), Мурахтовій (№ 1–14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37), а також на Набережній — будинки № 2, 31, 33.

Роботи проведуть на Павлівській — № 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 5/22, 13/39, 23/46, Першій Набережній (№ 21, 41, 45, 45А, 47, 49), Полянській (№ 1–12, 14/5, 15, 17, 19, 21, 23, 25) та Солов’їній (№ 1–30 через один).

Окремо зазначено дачне товариство «Лелека» — ділянки № 15, 16, 17, 21, 26, 27, а також будинок № 2 на Запрудній.

