Публичные заявления главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данила Гетманцева в адрес вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Михаила Федорова могут быть связаны с попытками влияния на систему государственного контроля в сфере азартных игр, считают аналитики.



Об этом пишет Деловая столица.

С начала сентября Гетманцев неоднократно обвинял Минцифру в срыве запуска системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса, намекая на умышленность действий министерства. В своих сообщениях в Telegram он заявлял, что "когда одни сбивают ракеты и дроны, другие, сидя в теплых кабинетах, срывают государственные задачи".

По оценкам экспертов, такая риторика может быть обусловлена ​​потерей Гетманцева влияния на Государственную налоговую службу после кадровых изменений в конце 2024 года. "После ликвидации КРАИЛ и передачи полномочий по регулированию азартных игр государственному агентству "Плей Сити", подчиненному Минцифри, именно этот орган получил рычаги контроля над игорным и лотерейным рынком. Очевидно, что для председателя налогового комитета это стало новой точкой влияния, за которую он соревнуется", - отметил он.

Напомним, в 2024 году парламент поддержал законопроект о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и передаче ее функций одному из органов исполнительной власти. Хотя тогда Гетманцев отрицал возможность передачи функций Минцифри, в конце концов именно Плей-Сити получило контроль над отраслью.

Кроме того, по данным СМИ, монополист лотерейного рынка М.С.Л., с которым Гетманцева ранее связывали в публичных расследованиях, предлагает продукт Спортпрогноз, позволяющий делать ставки на результаты футбольных матчей без соответствующей букмекерской лицензии. Решение о таких нарушениях в настоящее время находится в компетенции "Плей Сити".

Аналитики считают, что критика Минцифры может быть попыткой давления на руководство агентства, ответственного за контроль рынка, или сигналом к ​​компромиссу в сфере лотерейного регулирования.