Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла на 2 січня в Сумській області

Жителям слід очікувати графік відключення світла на 2 січня в Сумській області, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають в Сумиобленерго.

Роботи проводяться для технічного обслуговування мереж. Відключення триватимуть з 08:00 до 17:00 у місті Охтирка.

Вулиця Гоголя: будинки 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106Б, 107, 107А, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127А, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136А, 137, 137А, 137Б, 138, 139, 140.

А також: 141, 142, 143, 143А, 144, 145, 146, 146А, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 154А, 155, 156, 157, 157А, 157Б, 157В, 157Г, 160, 161, 162, 163, 164Б, 165, 166, 166Б, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 177А, 178, 179, 180, 181, 182, 182А, 183, 183А, 184, 185, 186, 186Б, 187, 187Б, 190, 191, 195Г, 196, 198А, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 215, 219, 221, 223, 225.

Вулиця Гончарна: будинки 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Вулиця Грабовського: будинки 71, 71А, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.

Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла на 2 січня в Сумській області: перевірити наявність ліхтарів, заряджених пристроїв та запасів води, якщо використовують електричні насоси. Планові роботи забезпечать стабільність мереж і безперебійне живлення у подальшому.

