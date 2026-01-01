Графік відключення світла на 2 січня в Полтавській області буде проводитися поетапно.

Оприлюднено графік відключення світла на 2 січня в Полтавській області, повідомляє Politeka.

З'явився він на сторінці Омельницької громади.

Роботи відбудуться з 08:00 до 20:00 у кількох населених пунктах Кременчуцького району.

Села та вулиці, де не буде світла:

Варакути

Автозаводська: 1–4, 6–13, 16–30

Нова: 1–13, 15–31

Демидівка

Весела: 2–4, 6–18

Садова: 1–5, 8, 10, 12, 14

Української Перемоги: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Ковалі

Польова: 1, 6, 9, 11, 14, 18–25, 29, 37

Найденівка

Червоної Рути: 1–21

Радочини

Кременчуцька: 1–4, 6, 8, 11, 22, 24

Молодіжна: 2–35

Набережна: 2–52

Садова: 2, 3, 5, 6, 10

Тупиковий провулок: 1–4

Червоної Калини: 1–27

Щербухи

Степова: 3

Яремівка

Садова: 1–42б

Гуньки

Кошова, Лісова, Лугова, Заозерна, Центральна, Козацька, Козача, Кам'яна, провулки Луговий та Кам'янський

Запсілля

Молодіжна, Вишнева, Героїв України, Грузинська, Івана Котляревського, Кленова, пров. Медовий, пров. Миру, Набережна, Світанкова, Степова, Степовий, Тараса Шевченка, Теплична, Центральна, Шкільна

Крамаренки

Тараса Шевченка

Литвиненки

Переможців, Польова

Омельник

Вишнева, Героїв України, З.Космодем'янської, Камишанська, Козацька, Космонавтів, Олександра Яроменка, Поштова, Тараса Шевченка, Центральна, Леніна, Щорса, Шкільна, пров. Щорса

П’ятихатки

Героїв Крут, Комарова, Молодшого сержанта Садовничого, Павла Тичини, Поштова, Сергія Дуки, Центральна, Польова, Дуки

Рокитне

Віктора Харечка, Волошкова, Григорія Сковороди, Ворошилова, Великокохнівська, Макаренко, Калинова, Гагаріна, Незалежності, Олександра Гольця, Тараса Шевченка, Шкільна, Барвінкова

Степівка

Степова

Онищенки

Дачна, Лісова

Романки

Лугова

Федоренки

Омельницька

Щербаки

Богдана Хмельницького, Весняна, Героїв полку “Азов”, Залізнична, Зелена Діброва, Кільцева, Кобзарська, Марка Кропивницького, Садова, Омельницька, Революціонерів, провулки Вишневий

Місцеві енергетики радять жителям заздалегідь підготувати запас джерел світла та заряджені гаджети. Графік відключення світла на 2 січня в Полтавській області буде проводитися поетапно, щоб мінімізувати незручності.

