Издание "Громадське" перечислило более 2 млн грн юридической компании Jurimex, соучредителем которой является народный депутат, председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Об этом сообщил журналист Сергей Иванов в своем сообщении в Facebook , обнародовав соответствующие данные из открытых источников. По его словам, "Громадське" перечислило компании Jurimex 2 075 308 грн.

Сообщает УНИАН .



"Гетманцев обслуживает 'Громадське' юридически, сливает через него нужную ему информацию, а 'Громадське' обслуживает Гетманцева медийно", - написал Иванов. По его словам, такое сотрудничество длится много лет и имеет как юридическое, так и информационное измерение.

Журналист также заявил, что "плоды этого многолетнего сотрудничества мы видели неоднократно - от кампаний против добровольцев до нынешних атак на представителей правительства". Иванов предположил, что "многие из тех, кто открыто выступает против русофильских позиций Гетманцева, вдруг становятся объектами 'беспристрастных' материалов 'Громадського".