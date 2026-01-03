Майже 800 контрабандних рейсів за пів року: пункт «Смільниця» став одним із головних каналів тіньового імпорту. Про це пише журналіст Євген Плінський, повідомляє сайт Розслідувач

797 контрабандних рейсів на «Смільниці» за півроку. Комусь це в країні цікаво?

Три малих буси здійснили за рік 149 контрабандних рейсів, перевезли 150 тонн контрабанди на 10 мільйонів доларів.

Сьогодні я продовжу ділитися з вами статистикою, яка стосується вже великих семитонних вантажівок.

Специфіка цих авто - наявність тентованої будки.

Вона більше схожа на фуру, але має право проходити через невеликі пункти пропуску. Кожен такий бус перевозить 3–3,5 тонни вантажу.

Не буду повторювати механізм «контрабандної каруселі» - ось посилання на перший, другий та третій дописи з цієї теми, тому одразу подаю статистику.

Перша «будка», яку ми підсвітили, - ВС9580ТХ - здійснила на «Смільниці» з серпня по листопад 29 рейсів.

З них 19 - у жовтні та листопаді. Стабільно кожні три дні.

За цей час ця машина перекинула близько 80–90 тонн товарів.

На відміну від малих бусів, які митниця оформлювала як порожні, тут такий номер не проходив. Тому, з 3 000 кг вантажу митниця «бачила» на кожному рейсі лише 200–500 кг.

Зверніть увагу на аномалію в серпні та вересні. Саме в ці місяці митниця раптово почала проводити огляди цих бусів.

Річ у тім, що саме в цей період на «Смільниці» запрацювала програма «шлагбаум»: коли великі машини випускали з пункту пропуску без оформлення, вони їхали в село Терло, де розвантажували контрабанду, а потім по зустрічній смузі заїжджали назад у пункт пропуску, де митниця їх уже оформлювала.

Цю інформацію легко встановити, порівнявши час оформлення. Якщо від поляків бус виїхав о 08:15, а наша митниця оформила його о 10:30, то де він був дві години? І тут питання виникають уже й до Держприкордонслужби, яка, власне, і пропускала машини «проти руху».

ВС4974ТК. Із серпня по листопад здійснив 35 рейсів та перевіз близько 100 тонн товарів.

І знову звертаємо увагу: лише в серпні та вересні митниця проявляла до нього інтерес і проводила огляди за програмою «шлагбаум». Шість із восьми в серпні та два із семи - у вересні.

ВС0971ТХ - 33 рейси з серпня по листопад і робота за програмою «шлагбаум» у серпні та вересні.

ВС2147ХА. Працював лише два місяці: 11 рейсів у жовтні та 12 у листопаді. Ледь не через день був на посту. І жодної уваги з боку митниці.

ВС0989ТХ - вересень–листопад, 23 рейси, постійно на одні й ті самі зміни.

BC3799TO - травень–листопад, 39 рейсів, з яких увага та огляди митників за програмою «шлагбаум» відбувалися лише в серпні та вересні.

ВС3581ТК - 37 рейсів.

BC0491TE. Цікавий бус. З червня по листопад - 39 рейсів. У серпні було 13, з яких митниця провела 6 оглядів, і 6 разів він проїхав як порожній.

ВС9365ТК - травень–листопад, 40 рейсів, з яких митниця провела 22 огляди. Цікаво буде співставити те, що побачила й внесла в базу митниця, з даними поляків.

Інші буси описувати не буду - викладу просто скріни перетинів.

Думаю, ті органи, які займаються цією темою, зацікавляться деталями.

Зверніть увагу: буси на волинських номерах АС щомісяця по кілька разів перетинали кордон то через «Смільницю», то через волинський пункт «Устилуг», між якими майже 300 км.

Чи є сенс у таких нелогічних та незручних маршрутах?

Очевидно, є - якщо куратори та виконавці «контрабандної каруселі», а це Степан Марунчак із 4-го управління СБУ та старші зміни «Смільниці» Михайленко і Юрків, разом працювали на Волинській митниці та мають тісні зв’язки з місцевими контрабандистами, які, маючи таку «кришу», із задоволенням гастролюють на «Смільницю».

Цей пункт став одним із головних каналів контрабанди у 2025 році, але попри факти та публічність теми жоден виконавець чи організатор не відсторонений, а Держмитслужба досі не відправила запит до Польщі для отримання даних про вантажі цих автівок.

Але ми продовжимо висвітлювати цю дуже незручну для багатьох тему та чекаємо в січні даних від поляків і слідчих дій правоохоронців.

Стільки краси не можна.

P.S. Важливе уточнення.

У номерному знаку одного авто я допустив помилку.

Номер BC5364TH я вказав як BC5344TH, тому даних по ньому немає.

Прошу ДМСУ та правоохоронні органи врахувати це під час аналізу.